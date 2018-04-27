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Новый гипермаркет «Карусель» открылся в Сергиевом Посаде
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Новый гипермаркет «Карусель» открылся в Сергиевом Посаде 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Вифанской улице в Сергиевом Посаде в пятницу состоялось открытие гипермаркета «Карусель», передает корреспондент РИАМО.
Это четырнадцатый гипермаркет «Карусель» в Московской области и первый в России в новой концепции торговой сети.
«Этот магазин у нас первый в новой концепции: мы разработали новое ценностное предложение для клиентов, изменили фирменный стиль и внутреннее оформление, особое внимание уделили организации торгового пространства. Удобная навигация по отделам дает возможность покупателю быстро и легко планировать не только маршрут по гипермаркету, но и список покупок», — рассказал журналистам генеральный директор торговой сети «Карусель» Максим Гацуц.
Ценностное предложение клиенту включает три основных элемента: ассортимент, ценообразование и удобство совершения покупок. В магазине представлено более 20 тысяч торговых наименований. В частности, в гипермаркете присутствуют позиции собственной торговой марки низкого и среднего ценовых сегментов. Кроме того, 20% продуктовой линейки товаров составляет продукция фермерских хозяйств Подмосковья. По словам Гацуца, при формировании ассортимента большое внимание было уделено качеству каждого вида продукта: органолептическим свойствам, рецептурам и функциональности упаковки.
«Мы завели целые ассортиментные группы, которых ранее не было в «Карусели». В современной торговле сейчас наблюдается тренд на здоровую и чистую еду, фермерские продукты», — пояснил Гацуц.
При разработке новой концепции гипермаркета уделили особое внимание дизайну и навигации. Так, в магазине установили несколько полок, высота которых в два-три раза больше обычных стеллажей. Полки увеличенного размера получили название «маяки»: по ним легко ориентироваться в гипермаркете.
«Мы хотели, чтобы клиент, заходя в магазин, во-первых, видел сразу все торговое пространство. А во-вторых, дизайнеры сделали так, чтобы было понятно по «маякам», где какая продукция у нас расположена», — отметил Гацуц.
Коммуникация в магазине, в основном, вынесена на стены. Названия отделов написаны разработанным специально для гипермаркета «Карусель» шрифтом. При работе с освещением, навигацией, а также ее цветовым решением специалисты учитывали потребности целевой аудитории. Большинство покупателей «Карусели» — это семьи с детьми.
«У нас нет информационного шума. Мы сделали так, чтобы все было понятно и просто», — прокомментировал Гацуц внутреннее оформление магазина.
Большая часть оборудования, которое используется в магазине, произведено в России, отметил Гацуц.
Торговая площадь магазина превышает 4 тысячи квадратных метров. При запуске торгового предприятия было создано 184 рабочих места.
В новом гипермаркете представлено 200 наименований товаров собственного производства: хлебо-булочных изделий, десертов ручной работы и готовых блюд в отделе «Кулинария». Кроме того, покупатели смогут приобрести свежевыпеченные лепешки из тандыра и воспользоваться молокоматом.
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