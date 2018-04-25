Ещё
Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Сергиевом Посаде 27 апреля откроется новый гипермаркет «Карусель», в нем будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе от местных производителей, при этом в городе создано порядка 200 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В Сергиевом Посаде на улице Вифанской, 29, 27 апреля состоится торжественное открытие нового гипермаркета «Карусель» (X5 Retail Group). В одном из самых крупных гипермаркетов Сергиева Посада будет представлена широкая ассортиментная линейка от эконом-класса до класса премиум, в том числе товары местных производителей. В частности, среди поставщиков торговой сети — одни из лучших производителей округа», — отмечается в сообщении.
В гипермаркете будут действовать скидки для пенсионеров и многодетных семей, кроме того для всех слоев населения проводятся еженедельные промоакции, позволяющие покупателям существенно экономить на покупках. На территории гипермаркета также предусмотрены торговые помещения для арендаторов. Всего в здании разместятся свыше 10 арендаторов.
Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, благодаря открытию одного из крупных гипермаркетов создано порядка 200 рабочих мест.
«Это уже 13-й по счету гипермаркет «Карусель», который откроется на территории Московской области. На сегодняшний день в Подмосковье успешно осуществляют свою деятельность 13 гипермаркетов «Карусель», 1467 магазинов «Пятерочка», 145 супермаркетов «Перекресток» и «Перекресток-экспресс». Открытие каждого нового торгового объекта — это возможность для покупателя приобретать все необходимое рядом с домом и не тратить дополнительное время на поездки до магазина», — заключил Посаженников.
РИАМО: последние новости
Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники В Реутове прошел День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности для детей и молодежи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью98
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ18
Украина цепляется за российский газ125
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа94
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение