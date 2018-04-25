Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля

В подмосковном Сергиевом Посаде 27 апреля откроется новый гипермаркет «Карусель», в нем будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе от местных производителей, при этом в городе создано порядка 200 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«В Сергиевом Посаде на улице Вифанской, 29, 27 апреля состоится торжественное открытие нового гипермаркета «Карусель» ( X5 Retail Group ). В одном из самых крупных гипермаркетов Сергиева Посада будет представлена широкая ассортиментная линейка от эконом-класса до класса премиум, в том числе товары местных производителей. В частности, среди поставщиков торговой сети — одни из лучших производителей округа», — отмечается в сообщении.

В гипермаркете будут действовать скидки для пенсионеров и многодетных семей, кроме того для всех слоев населения проводятся еженедельные промоакции, позволяющие покупателям существенно экономить на покупках. На территории гипермаркета также предусмотрены торговые помещения для арендаторов. Всего в здании разместятся свыше 10 арендаторов.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , благодаря открытию одного из крупных гипермаркетов создано порядка 200 рабочих мест.

«Это уже 13-й по счету гипермаркет «Карусель», который откроется на территории Московской области. На сегодняшний день в Подмосковье успешно осуществляют свою деятельность 13 гипермаркетов «Карусель», 1467 магазинов «Пятерочка», 145 супермаркетов «Перекресток» и «Перекресток-экспресс». Открытие каждого нового торгового объекта — это возможность для покупателя приобретать все необходимое рядом с домом и не тратить дополнительное время на поездки до магазина», — заключил Посаженников.