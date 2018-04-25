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Фарид Мухаметшин: «Мы не можем отправить мусор в космос на ракете»
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Фарид Мухаметшин: «Мы не можем отправить мусор в космос на ракете» 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Реальное время
Госсовет Татарстана отклонил законопроект о запрете строительства мусоросжигающих заводов вблизи городов.
«Мы не можем отправить мусор в космос на ракете или утопить его в океане. Океана рядом с Татарстаном нет», — заявил председатель парламента республики Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что ничего лучше «мусорных» заводов пока не придумано, пишет «Коммерсантъ».
Депутат Артем Прокофьев предлагал запретить «мусорные» заводы в радиусе 10 км от населенных пунктов. В Госсовете заявили, что у регионов нет права ограничивать строительство подобных объектов.
Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере».
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