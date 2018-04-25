Фарид Мухаметшин: «Мы не можем отправить мусор в космос на ракете»

Госсовет Татарстана отклонил законопроект о запрете строительства мусоросжигающих заводов вблизи городов. «Мы не можем отправить мусор в космос на ракете или утопить его в океане. Океана рядом с Татарстаном нет», — заявил председатель парламента республики Фарид Мухаметшин . Он подчеркнул, что ничего лучше «мусорных» заводов пока не придумано, пишет «Коммерсантъ». Депутат Артем Прокофьев предлагал запретить «мусорные» заводы в радиусе 10 км от населенных пунктов. В Госсовете заявили, что у регионов нет права ограничивать строительство подобных объектов. Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере». Читайте также: Мухаметшин предложил отменить добровольное изучение татарского Казанцев попросили оставлять за собой меньше мусора Петиция против «мусорного» завода собрала больше 20 000 подписей По Казани снова проедет машина, которая будет собирать мусор