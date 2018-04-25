Почти 800 ясельных мест создадут в Пензенской области за два года

ПЕНЗА , 25 апреля. / ТАСС /. Более 1200 мест в детсадах планируется создать в Пензенской области в ближайшие два года, из них почти 800 — в ясельных группах. Об этом сообщил в среду губернатор региона Иван Белозерцев.

"Из федерального бюджета Пензенской области будет выделено 400 млн рублей, мы софинансируем и планируем за два года в регионе создать 1225 мест в детсадах, из них — 760 в ясельных группах", — отметил Белозерцев, выступая на сессии Законодательного собрания региона с докладом о деятельности правительства в 2017 году.

По его словам, в 2018-2019 годах планируется строительство трех детсадов: в микрорайоне Шуист, в городе Спутнике и в Неверкинском районе Пензенской области. «Мы планируем использовать существующие детсады, переделывать под ясли, где это возможно. Также работаем со строительными компаниями, чтобы при строительстве жилых домов на первых этажах застройщики планировали детсады и ясли», — добавил Белозерцев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, ясельные группы в регионе посещает 7655 детей. «Актуальная потребность составляет 312 мест. Таким образом то число мест, которое будет создано, полностью закроет эту потребность», — отметили в министерстве.