Ещё
Почти 800 ясельных мест создадут в Пензенской области за два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 800 ясельных мест создадут в Пензенской области за два года 

ТАСС 1 час назад
ПЕНЗА, 25 апреля. /ТАСС/. Более 1200 мест в детсадах планируется создать в Пензенской области в ближайшие два года, из них почти 800 — в ясельных группах. Об этом сообщил в среду губернатор региона Иван Белозерцев.
"Из федерального бюджета Пензенской области будет выделено 400 млн рублей, мы софинансируем и планируем за два года в регионе создать 1225 мест в детсадах, из них — 760 в ясельных группах", — отметил Белозерцев, выступая на сессии Законодательного собрания региона с докладом о деятельности правительства в 2017 году.
По его словам, в 2018-2019 годах планируется строительство трех детсадов: в микрорайоне Шуист, в городе Спутнике и в Неверкинском районе Пензенской области. «Мы планируем использовать существующие детсады, переделывать под ясли, где это возможно. Также работаем со строительными компаниями, чтобы при строительстве жилых домов на первых этажах застройщики планировали детсады и ясли», — добавил Белозерцев.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, ясельные группы в регионе посещает 7655 детей. «Актуальная потребность составляет 312 мест. Таким образом то число мест, которое будет создано, полностью закроет эту потребность», — отметили в министерстве.
Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Лондонская биржа металлов оставила в силе ограничения на торговлю алюминием "Русала" Генштаб ВС РФ: на объектах Сирии, по которым ударили США и их союзники, не было химоружия МИД Турции: слова Трампа о ситуации с армянами в Османской империи благоразумны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах238
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру318
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста35
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение