Сапёры обезвредили 648 боеприпасов в Чечне и Ингушетии

Сапёры ЮВО обезвредили более 600 взрывоопасных предметов в горах Чечни Ингушетии , сообщает «Интерфакс-АВН».

Специалисты ЮВО ищут и обезвреживают боеприпасы, оставшиеся в горах, чтобы сделать туризм и отдых в республиках безопасным. С начала апреля они обнаружили и разоружили 648 мин и артиллерийских снарядов.

В работе военные используют бронированные машины разминирования, инженерные машины разграждения и искатели неконтактных взрывных устройств.

За неполный месяц сапёры «прочесали» более 260 гектаров территории, что составляет 17% от запланированной площади работы. Всего за год инженерные войска ЮВО планируют очистить от следов войны 1,5 тысячи гектаров территории.