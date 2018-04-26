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Сапёры обезвредили 648 боеприпасов в Чечне и Ингушетии
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Сапёры обезвредили 648 боеприпасов в Чечне и Ингушетии 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сапёры ЮВО обезвредили более 600 взрывоопасных предметов в горах Чечни и Ингушетии, сообщает «Интерфакс-АВН».
Специалисты ЮВО ищут и обезвреживают боеприпасы, оставшиеся в горах, чтобы сделать туризм и отдых в республиках безопасным. С начала апреля они обнаружили и разоружили 648 мин и артиллерийских снарядов.
В работе военные используют бронированные машины разминирования, инженерные машины разграждения и искатели неконтактных взрывных устройств.
За неполный месяц сапёры «прочесали» более 260 гектаров территории, что составляет 17% от запланированной площади работы. Всего за год инженерные войска ЮВО планируют очистить от следов войны 1,5 тысячи гектаров территории.
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