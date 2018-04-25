Гетта: ОНФ добился устранения нарушений в закупках на 270 млрд рублей 

Общероссийский народный фронт добился отмены тендеров и устранения нарушений в 925 закупках на сумму 270 млрд рублей. Об этом заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Гетта, сообщает пресс-служба движения.
Выступая на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», который проходит при поддержке ОНФ, парламентарий отметил, что с 2013 года к проекту присоединились более 9 тыс. активистов, которые занимаются выявлением сомнительных закупок.
«Все вместе мы смогли добиться отмены тендеров и устранения нарушений в закупках на сумму более 270 млрд руб. Нами было инициировано более 400 проверок Федеральной антимонопольной службы. На основе наших расследований были подготовлены инициативы по изменению законодательства, часть из которых уже реализована в законах», — сказал Гетта.
Он отметил, что в рамках форума запланировано проведение нескольких мастер-классов для активистов проекта ОНФ.
«Мы подготовили для наших активистов программу в соответствии с приоритетными темами проекта. К примеру, на одном из мастер-классов участники узнают подробности выявления картельных сговоров в госзакупках — об инструментах и методах расскажет начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев», — сообщил депутат.
Он также рассказал, что секретами проведения расследований с активистами поделятся эксперты Народного фронта и общественники.