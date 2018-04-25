Гетта: ОНФ добился устранения нарушений в закупках на 270 млрд рублей

Выступая на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», который проходит при поддержке ОНФ, парламентарий отметил, что с 2013 года к проекту присоединились более 9 тыс. активистов, которые занимаются выявлением сомнительных закупок.

«Все вместе мы смогли добиться отмены тендеров и устранения нарушений в закупках на сумму более 270 млрд руб. Нами было инициировано более 400 проверок Федеральной антимонопольной службы . На основе наших расследований были подготовлены инициативы по изменению законодательства, часть из которых уже реализована в законах», — сказал Гетта.

Он отметил, что в рамках форума запланировано проведение нескольких мастер-классов для активистов проекта ОНФ.

«Мы подготовили для наших активистов программу в соответствии с приоритетными темами проекта. К примеру, на одном из мастер-классов участники узнают подробности выявления картельных сговоров в госзакупках — об инструментах и методах расскажет начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев », — сообщил депутат.

Он также рассказал, что секретами проведения расследований с активистами поделятся эксперты Народного фронта и общественники.