Ещё
Гетта: ОНФ добился устранения нарушений в закупках на 270 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гетта: ОНФ добился устранения нарушений в закупках на 270 млрд рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Общероссийский народный фронт добился отмены тендеров и устранения нарушений в 925 закупках на сумму 270 млрд рублей. Об этом заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Гетта, сообщает пресс-служба движения.
Выступая на Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», который проходит при поддержке ОНФ, парламентарий отметил, что с 2013 года к проекту присоединились более 9 тыс. активистов, которые занимаются выявлением сомнительных закупок.
«Все вместе мы смогли добиться отмены тендеров и устранения нарушений в закупках на сумму более 270 млрд руб. Нами было инициировано более 400 проверок Федеральной антимонопольной службы. На основе наших расследований были подготовлены инициативы по изменению законодательства, часть из которых уже реализована в законах», — сказал Гетта.
Он отметил, что в рамках форума запланировано проведение нескольких мастер-классов для активистов проекта ОНФ.
«Мы подготовили для наших активистов программу в соответствии с приоритетными темами проекта. К примеру, на одном из мастер-классов участники узнают подробности выявления картельных сговоров в госзакупках — об инструментах и методах расскажет начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев», — сообщил депутат.
Он также рассказал, что секретами проведения расследований с активистами поделятся эксперты Народного фронта и общественники.
Парламентская газета: последние новости
Лавров назвал цель удара США по Сирии Владимиру Жириновскому сегодня исполняется 72 года Италия отмечает 73-ю годовщину освобождения от фашизма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган17
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах247
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение