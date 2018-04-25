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Жителям Самарской области предложили платить по долгам банковскими карточками
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Жителям Самарской области предложили платить по долгам банковскими карточками 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самарской области в ближайшее время смогут сократить время визита в отделения службы судебных приставов. Об этом сообщил и.о. руководителя регионального управления ведомства Денис Шильников.
— С 11 мая в каждое районное отделение поступят терминалы для оплаты банковскими картами, — рассказал Денис Шильников. — Граждане смогут прийти к приставу с исполнительным листом и тут же на месте погасить долг.
По его словам, всё чаще жители региона собирают пакет необходимых документов, не выходя из дома.
— Граждане оплачивают свои долги через мобильные приложения или с помощью карт. А все справки, чеки и другие данные они отправляют в УФССП по интернету, — пояснил и.о. главного судебного пристава Самарской области.
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