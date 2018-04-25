Дворкович заявил о согласовании размещения фан-зоны на Воробьевых горах 

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и студенты МГУ согласовали организацию фан-зоны на Воробьевых горах, сказал журналистам зампред правительства.
«На этой неделе завершается согласование размещения конкретных объектов фан-зоны на соответствующей площадке. Найдено решение, которое устраивает все стороны», — сказал Дворкович.
Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев говорил журналистам, что власти города согласились отодвинуть фан-зону от здания МГУ на 300 метров, а также закрыть для посторонних территорию университета.
«Со студентами Аркадий Владимирович (Дворкович. — RNS) провел встречу. Я там присутствовал. Мы внесли максимум изменений, чтобы отодвинуть фан-зону от здания МГУ. Вокруг самой фан-зоны ничего не будет происходить», — говорил Гуляев.
Дворкович добавил, что при проведении любого масштабного мероприятия всегда есть недовольные люди.
«Понятно, что недовольные есть всегда. Когда проводится крупное мероприятие, то причинения неудобства некоторым людям, наверное, неизбежно», — отметил Дворкович.
Фан-зоны в городах-организаторах ЧМ-2018 будут работать в течение всего турнира. В Москве фан-зона будет организована на Воробьевых горах.