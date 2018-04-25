Дворкович заявил о согласовании размещения фан-зоны на Воробьевых горах

«На этой неделе завершается согласование размещения конкретных объектов фан-зоны на соответствующей площадке. Найдено решение, которое устраивает все стороны», — сказал Дворкович.

Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев говорил журналистам, что власти города согласились отодвинуть фан-зону от здания МГУ на 300 метров, а также закрыть для посторонних территорию университета.

«Со студентами Аркадий Владимирович (Дворкович. — RNS) провел встречу. Я там присутствовал. Мы внесли максимум изменений, чтобы отодвинуть фан-зону от здания МГУ. Вокруг самой фан-зоны ничего не будет происходить», — говорил Гуляев.

Дворкович добавил, что при проведении любого масштабного мероприятия всегда есть недовольные люди.

«Понятно, что недовольные есть всегда. Когда проводится крупное мероприятие, то причинения неудобства некоторым людям, наверное, неизбежно», — отметил Дворкович.

Фан-зоны в городах-организаторах ЧМ-2018 будут работать в течение всего турнира. В Москве фан-зона будет организована на Воробьевых горах.