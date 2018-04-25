В Подмосковье с 2019 года будут компенсировать промпредприятиям затраты на НИОКР

Власти Подмосковья с 2019 года введут новую меру поддержки промышленных предприятий региона, промпредприятиям будут компенсировать затраты на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), на цели планируется выделить около 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

В среду состоялось заседание инвестиционного совета Московской области. В работе совета приняли участие более 100 руководителей бизнеса, общественных организаций, федеральных, региональных и местных органов власти. На совете обсуждались государственные меры поддержки бизнеса, развитие сети индустриальных парков и государственно-частное партнерство.

«Со следующего года начнет работу новая мера финансовой поддержки — компенсации в размере до 30 миллиардов рублей для проведения научно-исследовательских работ в промышленном секторе», — сообщил в ходе заседания заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

По его словам, власти Подмосковья работают над расширением программы по поддержке бизнеса, в частности активизируют работу по поддержке промышленности через региональный фонд поддержки промышленности.

«Принято решение расширить перечень отраслей, которые попадают под условия льготного финансирования, теперь перерабатывающие предприятия могут получить льготный заем. Сумма займа по новой программе составляет от 20 до 100 миллионов рублей, срок — до пяти лет по ставке 5% годовых», — сказал Буцаев.

Заем предоставляется на разработку нового продукта, технологии или технико-экономического обоснования, на инжиниринговые услуги, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности и приобретение в собственность промышленного оборудования. При этом финансирование фонда составляет до 50% от бюджета проекта, а общий бюджет проекта должен быть не менее 40 миллионов рублей.

Также на заседании обсудили развитие индустриальных парков на территории Московской области.

«Задача — повысить их заполняемость, сейчас в среднем она составляет около 30%. Самые успешные парки — грамотно спроектированные, с хорошим менеджментом, активной позицией по привлечению резидентов — показывают результаты до 80%. Такие парки работают в Солнечногорском Ногинском районах, Ступине», — добавил Буцаев.

Также в Подмосковье продолжается программа по созданию парков — сейчас акцент сделан на наиболее сложных муниципалитетах. Например, завершается проектирование парка в Пущине, где будет создан большой фармацевтический кластер, восемь компаний уже заинтересованы в локализации на этой территории. Также планируется создание парков в Волоколамском районе и Можайске , которые востребованы у инвесторов, но где не хватает подготовленных площадок.

«Наша последняя инициатива — создание специализированного парка в Рошале , для города это будет уникальная точка роста, там есть все условия, чтобы располагать предприятия обрабатывающей промышленности, которые могут являться профильными», — отметил Буцаев.

В Московской области планируются к принятию льготы для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков, технопарков и технопарков в сфере высоких технологий. В частности, обсуждается возможность снижения ставки налога на прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет.