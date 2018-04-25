Новые виды льгот для инвесторов появятся в Подмосковье

На заседании Инвестиционного совета Московской области стало известно, что в регионе появятся новые виды льгот для инвесторов.

Это расширение программы по поддержке бизнесаю Те инициативы, которые мы выносили на неоднократное обсуждение, они были поддержаны губернатором. В настоящий момент мы проводим работу, связанную с обновлением нормативной базы, чтобы они могли действовать на территории региона с этого года. Первое — усиливаем работу по поддержке промышленности расширяем программы по поддержке строительства новых промышленных предприятий из регионального фонда поддержки промышленности

Он отметил, что губернатором области принято решение в отношении расширения перечня тех проектов, которые попадают под льготное финансирование.

Региональный фонд поддержки промышленности дает деньги на 5 лет под 5 процентов годовых, для строительства новых промпредприятий, перечень промпредприятий, на которые это распространяется, включая перерабатывающую и пищевую отрасль, губернатором был поддержан и расширен будет в текущем году

— Денис Буцаев.

В частности, налоговую льготу на прибыль смогут получить те, кто приобретает офисные помещения в адмистративно-деловых

центрах. Ставку налога на прибыль для них снизят на 4%. Также инвесторы смогут субсидировать затраты для вновь вводимых промышленных производств в части создания инфраструктуры. Такую же субсидию инвесторы смогут получить при строительстве гостиниц.

Что касается поддержки строительства гостиниц, программа очень интересная, мы с прошлого года обеспечиваем компенсацию всех затрат, связанных с инфраструктурой. В этом году программа действует, мы добавили к ней еще и компенсацию капитальных затрат на строительство этих объектов. 20% возмещаются инвестору, вложившему деньги в строительство гостиницы

— Денис Буцаев.

Кроме того, он отметил и развитие технопарков в регионе: «В отношении технопарков мы являемся лидерами в стране по их количеству. В настоящий момент у нас задача обеспечить их более высокую заполняемость. В среднем заполняемость наших технопарков — около 30%». По словам Буцаева, те технопарки, которые грамотно спроектированы, имеют хороший менеджмент, активно работают по привлечению резидентов, они быстро и успешно заполняются.

Сейчас наша задача — повысить качественную работу по сопровождению инвесторов с целью их локализации на территории индустриальных парков. Мы продолжаем увеличивать количество индустриальных парков, сейчас по региональным программам мы развиваем их в наиболее сложных муниципалитетах, там, где до определенного промежутка времени мы не могли похвастаться приходом новых инвесторов. В частности, мы завершаем проектирование индустриального парка в Пущине

— Денис Буцаев.

В работе Инветсиционного совета Подмосковья сегодня приняли участие свыше 100 руководителей бизнеса, общественных организаций, федеральных, региональных и местных органов власти.