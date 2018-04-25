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В Таиланде вор из-за мук совести вернул историческому парку древний кирпич
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В Таиланде вор из-за мук совести вернул историческому парку древний кирпич 

РИА Новости 1 час назад
БАНГКОК, 25 апр — РИА Новости. Дирекция исторического парка Аюттхайя в Таиланде получила по почте кирпич XVII века, ранее украденный из одного из древних буддийских храмов, с покаянным письмом от человека, укравшего артефакт, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.
Кирпич пришел в виде почтовой посылки, в которой также было письмо, свечи и палочки благовоний, предназначенные для буддийской церемонии. Этой церемонией похититель кирпича хотел загладить свою вину перед историческим храмом, а саму церемонию он попросил совершить за него сотрудников музея, говорится в сообщении.
"Я взял с собой этот кирпич после посещения храма Ват Чайяваттханарам и увез домой. Сразу после этого я почувствовал себя плохо и заболел без всяких причин. Поэтому я посылаю этот кирпич вам, чтобы вернуть его на место. Прошу меня простить за совершенное, так как я сделал это по незнанию", — говорится в письме вора, которое цитирует газета.
Буддийский храм Ват Чайяваттханарам был построен в городе Аюттхайя, тогдашней столице королевства Сиам (ныне Таиланд) в 1630 году. После разгрома Аюттхайи бирманскими войсками в конце XVIII века столица была перенесена в Бангкок, а старый город Аюттхайя долгое время пустовал. Археологические раскопки и реставрационные работы в старой столице начались уже в XX веке, однако храм Ват Чайяваттханарам, сохранившийся до наших дней в хорошем состоянии, не реставрировался, так что кирпичам, из которых он построен, около 400 лет.
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