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Песков назвал санкции США против «Русала» экономическим рейдерством
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Песков назвал санкции США против «Русала» экономическим рейдерством 

РИА Новости 24 апреля 2018
РИА НОВОСТИ. НЕЗАКОННЫЕ САНКЦИИ США БОЛЬНО БЬЮТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ РУСАЛА: ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЙДЕРСТВО — ПЕСКОВ
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