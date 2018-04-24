Песков назвал санкции США против «Русала» экономическим рейдерством

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Генштаб рассказал о "странностях" при ударе по "химическим" объектам в САР

В Кремле не видят альтернативы ядерной сделке с Ираном, заявил Песков

Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии