Новгородский рыбодобывающий завод подозревают в сбросе сточных вод

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. / ТАСС /. Новгородское рыбодобывающее предприятие ООО «Красный рыбак» подозревается в незаконном вылове рыбы и производстве икры, а также сбросе неочищенных сточных вод. У организации изъята документация, которая имеет отношение к нарушениям, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству

"В ходе осмотра территории и помещений, принадлежащих данной промысловой организации, были обнаружены факты производства и хранения готовой к реализации не маркированной продукции из щучьей икры общим весом 200 кг. Сотрудниками контролирующих органов выявлено, что в целях занижения объема фактически добываемых водных биоресурсов на предприятии искажались сведения в документации, отражающей рыбопромысловую деятельность", — говорится в сообщении с уточнением, что документация, имеющая отношения к нарушениям, изъята.

В информации отмечается, что на месте проверки работали сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области и представители регионального УФСБ . Изъятые образцы икры направлены на ветеринарно-санитарную экспертизу, объем незаконно выловленной рыбы устанавливается.

Кроме того, специалисты определяют ущерб несанкционированного сброса неочищенных сточных вод с территории предприятия в реку Ловать, которая является водоемом высшей рыбохозяйственной категории.

Согласно данным, опубликованным на сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, ООО «Красный рыбак», располагающийся в деревне Взвад Старорусского района Новгородской области, входит в число наиболее крупных предприятий региона, осуществляющих вылов водных биоресурсов.