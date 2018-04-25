Ещё
Новгородский рыбодобывающий завод подозревают в сбросе сточных вод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Новгородский рыбодобывающий завод подозревают в сбросе сточных вод 

ТАСС 2 часа назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Новгородское рыбодобывающее предприятие ООО «Красный рыбак» подозревается в незаконном вылове рыбы и производстве икры, а также сбросе неочищенных сточных вод. У организации изъята документация, которая имеет отношение к нарушениям, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
"В ходе осмотра территории и помещений, принадлежащих данной промысловой организации, были обнаружены факты производства и хранения готовой к реализации не маркированной продукции из щучьей икры общим весом 200 кг. Сотрудниками контролирующих органов выявлено, что в целях занижения объема фактически добываемых водных биоресурсов на предприятии искажались сведения в документации, отражающей рыбопромысловую деятельность", — говорится в сообщении с уточнением, что документация, имеющая отношения к нарушениям, изъята.
В информации отмечается, что на месте проверки работали сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Новгородской области и представители регионального УФСБ. Изъятые образцы икры направлены на ветеринарно-санитарную экспертизу, объем незаконно выловленной рыбы устанавливается.
Кроме того, специалисты определяют ущерб несанкционированного сброса неочищенных сточных вод с территории предприятия в реку Ловать, которая является водоемом высшей рыбохозяйственной категории.
Согласно данным, опубликованным на сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, ООО «Красный рыбак», располагающийся в деревне Взвад Старорусского района Новгородской области, входит в число наиболее крупных предприятий региона, осуществляющих вылов водных биоресурсов.
ТАСС: последние новости
Мантуров: пока у государства нет задачи поддержать "Русал" за счет закупок продукции Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны Bloomberg: трейдер Glencore возобновит закупки у "Русала"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Бархатная революция»: начался распад коалиции54
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение