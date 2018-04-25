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Мемориал с фамилиями около 4 тыс. погибших в годы войны откроют в Черкесске в День Победы
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Мемориал с фамилиями около 4 тыс. погибших в годы войны откроют в Черкесске в День Победы 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 25 апреля. /ТАСС/. Новый мемориальный комплекс землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, откроют 9 мая в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии Черкесска.
"Строительство мемориала, на котором высечены имена 3828 уроженцев Черкесска, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, было начато в 2017 год. Торжественное открытие памятника состоится в День Победы", — сказали в мэрии.
С инициативой строительства мемориала в 2015 году выступили ветераны Великой Отечественной войны, которая была поддержана администрацией города и местными депутатами. Он возведен Парке Победы в Черкесске.
Мемориальный комплекс представляет собой композицию, в центре которой установлена скульптура советского солдата — олицетворение мужества, стойкости и верности интересам Отечества. Имена и фамилии уроженцев Черкесска выгравированы на 176 гранитных плитах, по внутреннему периметру также расположены 12 плит (по числу муниципальных образований КЧР), на которых высечены данные о количестве жителей городов и районов республики погибших, умерших в госпиталях и пропавших без вести на фронтах войны.
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