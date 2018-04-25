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Фан-зона ЧМ-2018 на территории МГУ будет сокращена
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Фан-зона ЧМ-2018 на территории МГУ будет сокращена 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил об изменениях фан-зоны чемпионата мира по футболу на территории Московского государственного университета (МГУ). Слова чиновника приводит ТАСС.
"Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты на территории МГУ находятся в управлении Москвы, а не университета", — сказал Сорокин.
Площадка для фестиваля болельщиков в Москве изначально была рассчитана на 42,5 тыс. человек.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович планировал рассмотреть варианты переноса фан-зоны ЧМ-2018 с территории МГУ.
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