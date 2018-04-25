Фан-зона ЧМ-2018 на территории МГУ будет сокращена

"Мы давно пошли на уступки. Сокращена вместимость фан-зоны, убрана часть объектов, которые оставались в контурах. Теперь все объекты на территории МГУ находятся в управлении Москвы , а не университета", — сказал Сорокин.

Площадка для фестиваля болельщиков в Москве изначально была рассчитана на 42,5 тыс. человек.