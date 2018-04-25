Прикамье заняло шестое место в РФ по уровню развития государственно-частного партнёрства

ТАСС , 25 апреля. Пермский край вошел в топ-10 регионов в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), заняв шестую позицию. Об этом сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора по материалам V Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», который проходит в рамках Российской недели государственно-честного партнерства. Ранее Прикамье выше 21-го места в рейтинге не поднималось, отмечают в департаменте.

"Показатели рейтинга формируются на основе оценки развития институциональной среды в сфере ГЧП, нормативно-правового обеспечения данной сферы и опыта реализации проектов ГЧП. Итоги рейтинга учитываются правительством РФ при оценке эффективности инвестиционной деятельности регионов и являются одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максима Колесникова, регион существенно поднялся в рейтинге развития ГЧП благодаря формированию целостной нормативной и институциональной среды по государственно-частному партнерству. В 2017 году в Прикамье был утвержден понятный и структурированный механизм взаимодействия органов власти при реализации подобных проектов. Он определяет процедуру, сроки подготовки проектов ГЧП, а также предусматривает проведение комплексной оценки проектов. Также в прошлом году утвержден порядок, определяющий процедуру рассмотрения предложений по заключению концессионных соглашений в рамках частной инициативы.

"Одним из примеров реализации ГЧП в 2017 году в Прикамье стала концессия о строительстве моста через реку Чусовую и реконструкции участка автодороги Пермь-Березники и Восточный обход города Перми . В настоящее время концессионер и подрядчик разрабатывают проектную документацию и передают ее на госэкспертизу. Подготовительные работы по строительству моста будут проведены уже в этом году", — сказано в сообщении департамента.

Среди приоритетных направлений дальнейшего развития института ГЧП в Пермском крае — совершенствование системы здравоохранения и образования (строительство поликлиник, больниц, ФАПов, вузов, школ и детских садов), строительство и текущий ремонт дорог, строительство объектов культуры, переселение граждан из аварийного жилья и развитие связи.

Кроме того, в рамках Российской недели ГЧП по поручению губернатора Максима Решетникова подписано соглашение между Пермским краем и Национальным Центром ГЧП о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства в Пермском крае. Подписи под документом поставили министр экономического развития и инвестиций Прикамья Максим Колесников и исполнительный директор центра Максим Ткаченко

Соглашение направлено на стимулирование и поддержку частных инвестиций в Прикамье, повышение качества сделок, реализуемых в регионе с использованием механизмов ГЧП и концессии, в том числе путем разработки программных документов регионального развития, определения целевых показателей развития общественной инфраструктуры, проведения мероприятий по развитию ГЧП, а также формирования системы государственного управления сферой ГЧП в Пермском крае в целом.

О проектах ГЧП в регионе:

По итогам 2017 года в Пермском крае реализуется 94 проекта. 85 из них реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 6 — в социальной сфере и 3 — в сфере транспорта. Общий объем частных инвестиций составляет около 15 млрд руб. В абсолютном большинстве проектов в качестве публичного партнера выступает муниципалитет, отмечают в департаменте.