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Директор завода в КБР задолжал государству более 26 миллионов рублей
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Директор завода в КБР задолжал государству более 26 миллионов рублей 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Директор завода в КБР обвиняется в сокрытии доходов, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
Генеральный директор ремонтно-механического завода недоплачивал налоги с 2014 по 2016 годы. Он скрывал реальные доходы предприятия и сэкономил таким способом более 26,7 миллионов рублей на уплате недоимки по налогам и сборам в бюджет РФ.
Злоумышленник признался в совершённом и ходатайствовал, чтобы дело рассматривали в особом порядке. В ближайшее время он предстанет перед судом КБР. Закон предусматривает довольно серьёзное наказание: лишение свободы сроком до пяти лет и права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
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