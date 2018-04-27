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В центре Самары 1 мая запретят продажу алкоголя
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В центре Самары 1 мая запретят продажу алкоголя 

Волга Ньюс 45 минут назад
Фото: Реальное время
В центре Самары 1 мая 2018 г. с 8:00 до 14:00 будет введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Так, продажа спиртного будет запрещена на участке ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, на ул. Красноармейской — от Галактионовской до Чапаевской, на ул. Чапаевское — от Красноармейской до Вилоновской, на ул. Молодогвардейской — от Ленинградской до Студенческого переулка.
Ограничения вводятся в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднику весны и труда. Они пройдут на площади Куйбышева.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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