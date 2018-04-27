В центре Самары 1 мая запретят продажу алкоголя

В центре Самары 1 мая 2018 г. с 8:00 до 14:00 будет введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Так, продажа спиртного будет запрещена на участке ул. Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, на ул. Красноармейской — от Галактионовской до Чапаевской, на ул. Чапаевское — от Красноармейской до Вилоновской, на ул. Молодогвардейской — от Ленинградской до Студенческого переулка.

Ограничения вводятся в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднику весны и труда. Они пройдут на площади Куйбышева.