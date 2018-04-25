В аэропорту Курумоч введут запрет на перевозку оружия и патронов 

В самарской воздушной гавани готовятся к приему гостей предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в областной столице с 15 июня по 15 июля. Некоторые ограничения известны уже сейчас.
С 25 мая по 25 июля включительно на территории воздушной гавани введут запрет на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему на всех рейсах, отправляющихся или прибывающих в Самару.
Такие же запреты в эти же сроки будут работать аэропортах Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, Москвы и Московской области.
— Мы призываем пассажиров, вылетающих и прилетающих в Самару, обратить особое внимание на эту информацию, не планировать перевозку оружия и патронов до 25 июля включительно. Обращаем внимание на то, что кортики являются холодным оружием, их перевозка с 25 мая по 25 июля тоже будет запрещена, — рассказали в аэропорту Курумоч.
Также в Самарской области, как и во всех регионах, которые принимают мундиаль, в течение двух месяцев будут закрыты все оружейные магазины, тиры, стрельбища. Также вводится запрет на охоту. Комнаты хранения оружия опечатают. Владельцам оружия носить его при себе тоже будет нельзя.