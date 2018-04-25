Нарушители экологии в Солнечногорском районе возместят ущерб в размере 14 млн рублей

Суд обязал ООО «Эко-Прим» выплатить более 14 миллионов рублей за ущерб, причиненный почвам в Солнечногорском районе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО «Эко-Прим», которое эксплуатирует комплекс по сортировке отходов вблизи деревни Радумля Солнечногорского района. Обществу предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам, в размере 14,9 миллиона рублей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Специалисты Минэкологии рассчитали сумму ущерба в рамках административного расследования, возбужденного по обращениям жителей деревни, которые пожаловались в министерство на кучи мусора, наваленные на земельном участке общества.

В ходе проверки выяснилось, что ООО устроило навалы коммунальных отходов общей массой почти 3 тысячи тонн. При этом мусор был складирован на открытом грунте, без навеса и автономной системы ливнестоков, что является грубейшим нарушением правил обращения с отходами.

«Минэкологии обратилось к нарушителю с требованием в добровольном порядке возместить причиненный почвам ущерб, однако ООО игнорировало требование ведомства. Теперь обществу предстоит сделать это по решению суда», — добавляется в сообщении.