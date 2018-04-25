Компания в Солнечногорском районе нанесла ущерб почвам на сумму почти в 15 млн рублей

Фирме по сортировке отходов в Солнечногорском районе предстоит возместить ущерб, нанесенный почвам, в размере 14,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Уточняется, что жители деревни Радумля Солнечногорского района обратились в ведомство с жалобой о навалах мусора на земельном участке общества «Эко-Прим». В ходе проверки выяснилось, что фирма устроила навалы отходов общей массой почти 3 тыс. тонн. Мусор складывали на открытый грунт, без навеса и системы ливневых стоков, что является нарушением правил обращений с отходами.

Минэкологии обратилось к компании с требованием возместить причиненный почвам ущерб, однако ООО игнорировало требование ведомства. Теперь обществу предстоит сделать это по решению суда, заключается в сообщении.