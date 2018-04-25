В зоопарке Калининграда учились ловить сбежавшего из вольера тигра 

«Спецоперация» прошла рано утром 25 апреля.
По легенде учений, вольер покинул амурский тигр. На то, чтобы вернуть хищника назад (а его роль исполнял переодетый в костюм сотрудник зоопарка), применив обездвиживающие медицинские препараты, ушло 30 минут. Помощь зоологам оказали представители охранных предприятий, работающих в зоопарке, сотрудники муниципальной службы ГО и ЧС, а также представители полиции.
Как говорят в зоопарке, подобные учения проходят с 2015 года. Следующие запланированы на начало лета.
«Принято решение о том, что полиция будет более активно принимать участие в устранении «чрезвычайной ситуации», — отметили в зоопарке. — Зоопарк является местом повышенной опасности, поскольку здесь содержатся опасные животные. Многие европейские, а также российские зоопарки практикуют периодические учения, в ходе которых моделируются и отрабатывается устранение всевозможных чрезвычайных ситуаций: выход животного, попадание человека в вольер к животному, нападение животного на человека и т.п.»
Напомним, что в ноябре 2017 года в зоопарке Калининграда тигр Тайфун напал на зоотехника, которая зашла в вольер к хищнику, не проверив, закрыта ли специальная заслонка. Нападение длилось около 10 минут, женщина получила серьезные травмы, но выжила. Тигра пытались отгонять не только сотрудники зоопарка, но и очевидцы.