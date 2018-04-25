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В зоопарке Калининграда учились ловить сбежавшего из вольера тигра
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В зоопарке Калининграда учились ловить сбежавшего из вольера тигра 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Спецоперация» прошла рано утром 25 апреля.
По легенде учений, вольер покинул амурский тигр. На то, чтобы вернуть хищника назад (а его роль исполнял переодетый в костюм сотрудник зоопарка), применив обездвиживающие медицинские препараты, ушло 30 минут. Помощь зоологам оказали представители охранных предприятий, работающих в зоопарке, сотрудники муниципальной службы ГО и ЧС, а также представители полиции.
Как говорят в зоопарке, подобные учения проходят с 2015 года. Следующие запланированы на начало лета.
«Принято решение о том, что полиция будет более активно принимать участие в устранении «чрезвычайной ситуации», — отметили в зоопарке. — Зоопарк является местом повышенной опасности, поскольку здесь содержатся опасные животные. Многие европейские, а также российские зоопарки практикуют периодические учения, в ходе которых моделируются и отрабатывается устранение всевозможных чрезвычайных ситуаций: выход животного, попадание человека в вольер к животному, нападение животного на человека и т.п.»
Напомним, что в ноябре 2017 года в зоопарке Калининграда тигр Тайфун напал на зоотехника, которая зашла в вольер к хищнику, не проверив, закрыта ли специальная заслонка. Нападение длилось около 10 минут, женщина получила серьезные травмы, но выжила. Тигра пытались отгонять не только сотрудники зоопарка, но и очевидцы.
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