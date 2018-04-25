Отправляемся в отпуск вместе с домашними животными!

Если решили взять с собой домашнего питомца на отдых готовьтесь заранее!

Собакам и кошкам для поездок необходим ветеринарный паспорт. Причём совершенно не важно, каким образом Вы планируете транспортировать животное. К перевозке животные допускаются только при наличии сведений о вакцинации против бешенства, дегельминтизации и обработок от эктопаразитов. Паспорт животного заполняется ветеринарным врачом. Кроме того животные должны быть идентифицированы.

Комитет ветеринарии города Москвы обращает внимание, что перемещение домашних (плотоядных) животных по территории Российской Федерации разрешается не менее чем через 30 дней после даты вакцинации для впервые вакцинированных против бешенства животных и не менее чем через 14 дней после ревакцинации. При выезде за границу и в страны Евразийского экономического союза животное должно быть вакцинировано не позднее чем за 20 дней до отправки, если оно не было привито в течении последних 12 месяцев. Прививки бесплатно могут быть сделаны в ближайшей государственной ветеринарной клинике.

Для провоза домашних животных по территории Российской Федерации, если он осуществляется без смены владельца и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, ветеринарные сопроводительные документы не требуются. Исключение — перемещение животных на выставочные, спортивные и другие массовые мероприятия. В этом случае вид ветеринарного сопроводительного документа определяется в зависимости от места проведения выставки (внутри региона или за его пределами).

Если планируете взять с собой домашнего любимца за границу, не забудьте еще до приобретения билетов изучить действующие ветеринарные требования государства, куда планируете выезжать. На животное не ранее чем за пять дней до выезда необходимо получить ветеринарное свидетельство формы 1 (до пункта пропуска через границу) и международный ветеринарный сертификат формы 5 (оформляются на пункте пропуска через границу).

Ветеринарное свидетельство оформят Вам в государственной ветеринарной клинике, а международный ветеринарный сертификат специалисты Россельхознадзора на пункте пропуска через границу взамен ветеринарного свидетельства (перечень пунктов пропуска, в которых осуществляется пограничный государственный ветеринарный контроль можно узнать, перейдя по ссылке fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/pvkp.html).

Стоит отметить, что во многих странах на ввоз животных введены строгие ограничения, требующие наличия дополнительных прививок, справок, а также предусматривающие карантин до полугода. Так страны Евросоюза требуют идентифицировать ввозимых животных исключительно электронным микрочипом.

Если Вы едете с питомцем на поезде или на машине, в дорогу нужно взять привычный для животного корм. При этом перед путешествием на авто или авиатранспорте животное лучше не кормить. Если же любимец плохо переносит дорогу, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, который, скорее всего, назначит ему специальные препараты.

Приобретая авиабилет для путешествия с питомцем необходимо ознакомиться с требованиями авиакомпаний по перевозке животных. Так в самолёте собака маленького размера или кошка могут лететь в салоне. Крупные животные проводят полёт в багажном отсеке в специальных боксах. В случае размещения животного в багажном отделении самолёта необходимо информировать экипаж самолёта перед вылетом о необходимости его обогрева.

Не забудьте по возможности выгуливать в дороге питомца и подбодрить его любимым лакомством!