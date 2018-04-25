В Ульяновской области воплотят 108 местных инициатив

В 2018 году в Ульяновской области будет реализовано 108 проектов, подготовленных на основе местных инициатив.

Итоги конкурсного отбора подвели 21 апреля на XVI сессии Совета региональных и местных властей.

«Проект поддержки местных инициатив реализуется на территории Ульяновской области уже четвёртый год, и основной его результат — в том, что нам удалось привлечь значительную часть наших земляков к процессу развития региона. Благодаря этой программе активизировался диалог власти и населения, а самое главное — вопросы местного значения решаются на более качественном, недоступном ранее уровне. С 2015 года в Ульяновской области реализовано 150 проектов, что сделало комфортнее жизнь более 380 тысяч жителей региона», — отметил Губернатор Сергей Морозов

Для участия в конкурсном отборе проекта поддержки местных инициатив в 2018 году поступило 123 заявки, что на 12% выше уровня 2017 года. Свои предложения направили представители 108 поселений и городских округов.

Как сообщила куратор проекта, заместитель Губернатора Ульяновской области Ольга Никитенко, программа поддержки местных инициатив из года в год доказывает высокую востребованность среди населения. Конкурсная комиссия определила 108 проектов-победителей, большинство которых — 60 — направлены на реконструкцию объектов культуры. Кроме того, 39 инициатив посвящены благоустройству, в том числе строительству парков, реконструкции памятников, наружного освещения, содержанию мест захоронения. Остальные проекты касаются водоснабжения и пожарной безопасности.

В 2018 году финансирование проекта выросло в 15 раз по сравнению с 2015 годом.

«В этом году мы не только увеличили выделяемую из областного бюджета сумму до 120 миллионов рублей, но и расширили перечень участников. В 2018 году муниципальные образования, на территории которых зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, смогли подать заявки, касающиеся строительства или реконструкции автомобильных дорог. Общая сумма, которая пойдёт на отобранные проекты, составит в этом году 145 миллионов рублей. Также хотелось бы отметить, что эффективное использование этих средств возможно лишь в том случае, если сами граждане будут принимать активное участие в реализации инициатив», — сообщила Министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.