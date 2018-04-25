В храме святого благоверного князя Александра Невского состоялся День глухих и слабослышащих

Литургия сопровождалась переводом на русский жестовый язык. После праздничной трапезы прошло занятие Воскресной школы для глухих и слабослышащих.

На занятии была разобрана богословская тема «Учение Православной Церкви о Матери Божией», а также нравственная тема «Подвиг святых Жён-Мироносиц». Перевод Литургии на русский жестовый язык и занятия Воскресной школы для глухих были организованы клириком храма диак. Артемием Овчаренко и волонтером Центра по работе с глухими и слабослышащими «Десница» (при храме Всех Святых в Земле Российской Просиявших) в Новокосино Еленой Савостиной.

Напоследок было проведено необычное мероприятие — апробация методических разработок Института перевода Библии ( г. Москва ). Но об этом нужно сказать подробней.

Глухие — особая категория: в то время как любая другая инвалидность накладывает физические ограничения, глухота накладывает ограничения, прежде всего, социальные. На первый взгляд глухой неотличим от слышащего: ничего в его облике не говорит о недуге. Но невозможность воспринимать чужую речь ставит барьер при выстраивании диалога с окружающим миром. Для большинства неслышащих наиболее комфортной средой общения являются жесты — не речь и не письмо. Именно поэтому сами глухие склонны определять себя не как сообщество инвалидов — на основе общего физического ограничения, но как лингвистическое сообщество — на основе общего языка. И правда: в современной России глухие выделяются не только особым, уникальным языком, но особой ментальностью, даже своеобразной субкультурой. Глухие — малый народ.

«Идите, научите все народы» (Мф. 28:19). Движение просветить малые народности светом Евангелия достигло в ХХ веке самых отдаленных уголков планеты. Сегодня Слово Божие переведено на такие экзотические языки, как, например, сапотек ( Мексика ), пуну ( Габон ) или пампанго ( Филиппины ). Но лишь в самом конце ХХ века переводчики Библии по всему миру стали приходить к осознанию, что в отдельном переводе нуждаются не только мелкие народности Азии или Африки, но и глухие. После того, как в 2012 году русский жестовый язык получил официальный статус полноценного языка, эта волна дошла и до России.

В 2016 году необходимость создания отдельного перевода Священного Писания для глухих была осознана иерархией Русской Православной Церкви. Институт перевода Библии (г. Москва) по благословению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова) — главы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению приступил к формированию рабочей группы для перевода Священного Писания на русский жестовый язык. Первой книгой для перевода было избрано Евангелие от Марка. В 2017 году рабочая группа приступила к переводческой деятельности. В настоящее время переведено три первых главы. (Проект осуществляется при поддержке фонда «Соработничество».)

Обязательным этапом переводческого процесса является апробация (смысловое тестирование) перевода среди самих глухих. Это помогает определить, насколько понятен жестовый текст перевода, а также выявить ошибки, которые могут ускользать от взора самих переводчиков.