Кировская область вошла в десятку регионов РФ с самым эффективным здравоохранением

Регионы-лидеры по эффективности здравоохранения назвали в Москве в рамках VI международной конференции «ОРГЗДРАВ-2018». Автор исследования — Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ). В основе рейтинга — ожидаемая продолжительность жизни, валовой региональный продукт, государственное финансирование здравоохранения и количество проданных алкогольных напитков.

Поскольку рейтинг отражает состояние отрасли двухгодичной давности, то по итогам прошлого года можно ожидать еще более значительных изменений. Губернатор Игорь Васильев неоднократно обращал внимание на то, что в 2017 году важными шагами в развитии здравоохранения Кировской области стали восстановление государственных службы гемодиализа и службы скорой медицинской помощи, а также появление санитарной авиации. Еще один проект, благодаря которому Кировская область набрала «очки» в прошлом году на федеральном уровне, — успешная реализация проекта «Бережливая поликлиника». Немаловажно то, что таких успехов областному правительству удалось добиться в условиях жесткого подсчета каждого бюджетного рубля.

Главный врач Кировской городской больницы № 7 Александр Соболев , представлявший Кировскую область на конференции, отметил, что регион занял первое место по трем федеральным округам России при минимальных финансовых затратах.

Его слова подтверждает статистика: в тройке лидеров по ЦФО, ПФО и СЗФО (Кировская область, Республики Чувашия Мордовия ) ожидаемая продолжительность жизни находится практически на уровне среднего значения по стране — 71,7 года, в то время как на здравоохранение они тратят на 9% меньше, чем в среднем по РФ.

«Достигнутый результат — это совокупность всех позитивных изменений, которые произошли в здравоохранении региона. В частности, сюда входят и развитие санавиации, и перемены в первичном звене, связанные с внедрением информационных и «бережливых» технологий, и проведение диспансеризации, позволяющее выявлять заболевания на ранней стадии, и развитие профилактики», — отмечает Соболев.

Одной из причин хороших показателей у этих субъектов авторы исследования называют заинтересованность региональных властей: «Мы также обратили внимание, что в регионах-передовиках рейтинга исполнительные власти уделяют большое внимание здоровому образу жизни граждан — контролю за потреблением алкоголя, снижению распространенности табакокурения, активным занятиям спортом. Даже наша поправка на уменьшение баллов в рейтинге из-за невысокого потребления алкоголя не смогла снизить позицию этих регионов в рейтинге». Можно ожидать, что в этом году темп развития кировской медицины будет только набирать обороты.

«Без учета поступлений средств от медицинского туризма доходная часть бюджета регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составит 15,4 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2017 году. Следовательно, увеличится финансирование медицинских организаций, согласно их уровням: районных — на 30%, городских — на 20%, специализированных — на 23%», — заявил в одном из интервью Игорь Васильев.

Фото: Wikimedia commons, Solovyof