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«Солнечный»: что это было? ТЦ в Новом Уренгое, который едва не закрыли, работает в штатном режиме
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«Солнечный»: что это было? ТЦ в Новом Уренгое, который едва не закрыли, работает в штатном режиме 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
ТЦ в Новом Уренгое сегодня работает в обычном режиме. В открывшихся бутиках, павильонах спокойно обслуживают покупателей. Предприниматели прибирают закреплённые за ними площади, наводят порядок на полках, раскладывают товары.
Атмосфера доброжелательная, владельцы торговых точек готовы беседовать. Тем не менее многие из них до сих пор не могут успокоиться из за событий, разыгравшихся накануне.
— Даже тот факт, что нас не закрыли, не даёт покоя, — говорит одна из бизнес-леди. — Вчера нас отстояли, но расслабляться не стоит, потому что конкурсные управляющие что-то ещё да придумают, тем более у них впереди суд с учредителями.
По словам владелицы бутика Майи Дубровиной, никто к ним так вчера и не вышел, не объяснился и даже не извинился.
— Только в новостной ленте заочно извинились, но никаких внятных предложений, ведущих к конструктивному диалогу, не было, — рассказывает женщина. — Да они к нам изначально относились не по-доброму, даже толком не знакомились.
Но, как бы то ни было, любимый новоуренгойцами «Солнечный» работает и готов к встрече посетителей и гостей города.
Напомним, скандал разгорелся несколько дней назад, когда на двери ТЦ появилось объявление о том, что с 25 апреля «Солнечный» будет закрыт. Владельцы магазинов не получали никаких официальных уведомлений и поэтому были, мягко говоря, удивлены.
Выяснилось, что причиной стали разборки между управляющей компанией «Норд», кредиторами и сооснователями «Солнечного».
Вчера стало известно: «Норд» пошел навстречу продавцам после того, как компания получила «гарантии безопасности от администрации Нового Уренгоя и правоохранительных органов.
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