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Участковый уполномоченный полиции района Проспект Вернадского Сергей Федюшкин отчитался перед жителями
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Участковый уполномоченный полиции района Проспект Вернадского Сергей Федюшкин отчитался перед жителями 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Член Общественного совета при УВД по ЗАО принял участие в отчете участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского перед населением.
В начале своего выступления старший лейтенант полиции Сергей Федюшкин рассказал жителям об оперативной обстановке на вверенной территории.
Во дворе дома на улице Лобачевского состоялся отчет участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы Сергея Федюшкина перед населением. На встрече также присутствовали член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович и заместитель начальника Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УВД по ЗАО капитан полиции Алексей Ивашкин.
В ходе отчета были подведены итоги работы участкового уполномоченного за 2017 год, рассказано о раскрытых преступлениях, выявленных и привлеченных к административной ответственности гражданах, рассмотренных жалобах и заявлениях граждан, проводимых профилактических обходах квартир, в ходе которых выявляются квартиры, сдающиеся в поднаем без оформления соответствующих документов. Сотрудник полиции рассказал о наиболее распространённых видах мошенничеств.
Участковый уполномоченный полиции обратил внимание, что им принимаются все возможные меры по пресечению и недопущению нарушений тишины и распития спиртных напитков на детских площадках, в том числе в вечернее и ночное время суток.
Сергей Федюшкин обратился к жителям, чтобы они были бдительными при совершении сделок с недвижимостью.
В завершении мероприятия участковый уполномоченный полиции поблагодарил присутствующих за активную помощь и обратился с просьбой об оказании помощи по установлению и выявлению фактов нарушения законодательства Российской Федерации.
Жители района смогли задать интересующие их вопросы, на которые полицейский дал развернутые ответы.
Член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович предложил собравшимся для более эффективной борьбы с преступностью быть ближе к полиции.
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