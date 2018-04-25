В школе № 1436 прошли лекции профилактике детского дорожного транспортного травматизма

До учащихся разных возрастов была доведена информация о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и не прощает беспечности.

24 апреля в школе № 1436 г. Москвы в рамках профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на железной дороге инспектором ОДН ЛО МВД России на станции Москва-Киевская Наталией Аришиной совместно с городским оператором по профилактике детского дорожного транспортного травматизма Департамента образования города Москвы Еленой Коренковой были проведены профилактические лекции с учащимися всех классов данного учебного учреждения.

До учащихся разных возрастов была доведена информация о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и не прощает беспечности. Детям были разъяснены правила поведения и меры предосторожности на объектах железнодорожного транспорта в условиях мегаполиса, а также последствия несоблюдения данных правил. Были продемонстрированы наглядные видео фильмы.

Учащимся старших классов была разъяснена административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления на железной дороге. Речь шла о наложении посторонних предметов на рельсы, об обкидывании подвижного состава камнями, о смертельной опасности залезания на крыши вагонов стоящего поезда.

Дети получили много важной информации, которая в будущем может предотвратить беду.