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В школе № 1436 прошли лекции профилактике детского дорожного транспортного травматизма
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В школе № 1436 прошли лекции профилактике детского дорожного транспортного травматизма 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
До учащихся разных возрастов была доведена информация о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и не прощает беспечности.
24 апреля в школе № 1436 г. Москвы в рамках профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на железной дороге инспектором ОДН ЛО МВД России на станции Москва-Киевская Наталией Аришиной совместно с городским оператором по профилактике детского дорожного транспортного травматизма Департамента образования города Москвы Еленой Коренковой были проведены профилактические лекции с учащимися всех классов данного учебного учреждения.
До учащихся разных возрастов была доведена информация о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности и не прощает беспечности. Детям были разъяснены правила поведения и меры предосторожности на объектах железнодорожного транспорта в условиях мегаполиса, а также последствия несоблюдения данных правил. Были продемонстрированы наглядные видео фильмы.
Учащимся старших классов была разъяснена административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения и преступления на железной дороге. Речь шла о наложении посторонних предметов на рельсы, об обкидывании подвижного состава камнями, о смертельной опасности залезания на крыши вагонов стоящего поезда.
Дети получили много важной информации, которая в будущем может предотвратить беду.
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