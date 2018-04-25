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Как появились каменные бабы у входа в Ставропольский краеведческий музей
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Как появились каменные бабы у входа в Ставропольский краеведческий музей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
У входа в Ставропольский краеведческий музей красуются каменные фигуры. Что за древний скульптор создал эти творения? По данным археолога и кавказоведа Татьяны Минаевой, эти скульптуры относятся к половецкой культуре IX-XIII вв. называются «каменные бабы».
Русское название «половцы» произошло, как считают, от древнерусского слова «полова» (солома). Волосы у древних кочевников были соломенного цвета. К середине XI века племена половцев покорили все степные просторы от Урала до Дуная, включая север Крыма и Северный Кавказ. Они стали полновластными хозяевами великой степи.
Судьба половцев похожа на судьбу других кочевников из причерноморских степей. Новая волна завоевателей — монголо-татар — поглотила их.
Археологам доподлинно неизвестно об истинном предназначении памятников половецкой культуры — «каменных баб», поэтому вокруг изваяний всегда было много разных легенд и тайн. Оказывается, на Ставрополье таких каменных фигур очень много. Их описывали русские картографы в XVIII веке, а фермеры до сих пор находят в степи. Высеченные из целого камня, песчаника или ставропольского ракушечника каменные половецкие истуканы собраны в разное время в различных местах края.
В древние времена эти каменные статуи стояли на погребениях, курганах, развилках дорог, обращённые лицом к востоку. Они встречаются везде на Северном Кавказе.
Многие из них изображают сидящих или стоящих женщин в пышной одежде, украшенных серьгами, браслетами, ожерельями. Но среди «каменных баб» нередко встречаются и статуи мужчин. Эти каменные изваяния связаны с культом предков.
Возле них совершали различные церемонии, приносились в жертву животные. Они считались божествами плодородия. Им молились, прося о хорошем урожае.
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