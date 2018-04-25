К строительству Восточного в 2018 году привлекут порядка 400 студентов 

В рамках Всероссийской студенческой стройки на объектах космодрома Восточный в 2018 году к работам привлекут порядка 400 учеников высших образовательных учреждений, сообщили в Роскосмосе.
«Всего в весеннем этапе на строительстве объектов космодрома Восточный и жилого микрорайона города Циолковский разными предприятиями будет привлечено порядка 120 студентов», — заявили в госкорпорации.
Подчёркивается, что, кроме весеннего, на космодроме пройдут также летний и осенний этапы строительства. Основные работы предстоят летом — в этот период в госкорпорации планируют привлечь около 200 студентов. «До конца года на строящихся объектах космодрома и города будут задействованы 400 представителей студенческих отрядов», — добавили в организации.
В компании отметили, что больше половины из тех, кто приедет в этом году, уже работали на космодроме в прошлые годы. Студотряды трудятся на Восточном в рамках Всероссийской студенческой стройки уже пять лет. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более 3,5 тысячи студентов из 45 регионов Российской Федерации.
«Открытие Всероссийской студенческой стройки на космодроме Восточный запланировано на 13 мая, где будет дан старт конкурсу на лучший отряд. В течение всего этапа отрядам предстоит соревноваться не только в производстве, но и в творческих и спортивных конкурсах», — рассказали в Роскосмосе.