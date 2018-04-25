К строительству Восточного в 2018 году привлекут порядка 400 студентов

В рамках Всероссийской студенческой стройки на объектах космодрома Восточный в 2018 году к работам привлекут порядка 400 учеников высших образовательных учреждений, сообщили в Роскосмосе.

«Всего в весеннем этапе на строительстве объектов космодрома Восточный и жилого микрорайона города Циолковский разными предприятиями будет привлечено порядка 120 студентов», — заявили в госкорпорации.

Подчёркивается, что, кроме весеннего, на космодроме пройдут также летний и осенний этапы строительства. Основные работы предстоят летом — в этот период в госкорпорации планируют привлечь около 200 студентов. «До конца года на строящихся объектах космодрома и города будут задействованы 400 представителей студенческих отрядов», — добавили в организации.

В компании отметили, что больше половины из тех, кто приедет в этом году, уже работали на космодроме в прошлые годы. Студотряды трудятся на Восточном в рамках Всероссийской студенческой стройки уже пять лет. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более 3,5 тысячи студентов из 45 регионов Российской Федерации