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Лондонская биржа металлов сохранила запрет на торговлю алюминием UC Rusal
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Лондонская биржа металлов сохранила запрет на торговлю алюминием UC Rusal 

Ведомости 1 час назад
Лондонская биржа металлов (LME) оставила в силе решение об ограничении торговли произведенным UC Rusal алюминием, следует из материалов на сайте крупнейшей площадка торговли металлами.
LME с 17 апреля приостановила торговлю алюминием UC Rusal после объявления в отношении компании Олега Дерипаски 6 апреля санкций США.
23 февраля минфин США сообщил, что санкции с UC Rusal могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Также Вашингтон продлил срок, в течение которого контрагенты должны прекратить сотрудничать с UC Rusal, с 5 июня до 23 октября 2018 г.
После уточнений американского минфина LME решила дополнительно проанализировать ограничения на торговлю алюминием UC Rusal. Биржевая площадка уведомила, что может выпустить новое заявление по этому вопросу.
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