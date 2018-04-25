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В Саратове отключили холодную воду на 7 улицах
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В Саратове отключили холодную воду на 7 улицах
АиФ
2 часа назад
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Фото:
АиФ
В
Саратове
25 апреля у жителей домов Ленинского и Кировского района возникли проблемы с наличием воды, коммунальщики ведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Перечень адресов, которые попали в зону отключения:
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