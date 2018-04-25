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В Саратове отключили холодную воду на 7 улицах
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В Саратове отключили холодную воду на 7 улицах 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове 25 апреля у жителей домов Ленинского и Кировского района возникли проблемы с наличием воды, коммунальщики ведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба ООО «КВС».
Перечень адресов, которые попали в зону отключения:
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Внимание к людям. 36 инициатив граждан реализовано в 2017 году Паводок под Аткарском: Пес Шарик живет на крыше В дома Ленинского района возобновили подачу холодной воды
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