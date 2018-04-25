Процедуру голосования на выборах мэра Москвы упростят

Московская городская дума в окончательном чтении приняла поправки в столичный избирательный кодекс, которые существенно упрощают процедуру голосования на выборах главы города. Работа избирательных участков на выборах продлевается до 22 часов, а отдать свой голос москвичи смогут по местонахождению.

Изменения в избирательный кодекс столицы, как объясняют депутаты, направлены на приведение его в соответствие с федеральным и обеспечение наибольшей прозрачности выборов. Инициатором изменения избирательного кодекса выступил глава города Сергей Собянин . Ко второму чтению поступил пакет поправок от депутатов Мосгордумы. 27 из них были приняты столичным парламентом на заседании 25 апреля.

Согласно принятому пакету поправок, количество доверенных лиц кандидата на должность мэра увеличивается со ста до пятисот. Кроме того, размер избирательного фонда на выборах главы города увеличивается до 250 миллионов рублей. Также предусмотрена возможность беспартийных граждан участвовать в выборах градоначальника по списку политических партий. «Все эти меры способствуют повышению прозрачности процедуры выборов и демократизации избирательного процесса», — отметил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников во время пресс-подхода в палате.

Отдать свой голос москвичи теперь смогут по месту фактического нахождения. Но если избиратель передумает и придёт голосовать по месту прописки, то в избирательной комиссии ему не откажут. Но предварительно проверят, не отдал ли он свой голос на другом участке, с помощью системы ГАС-выборы. «Возможности контроля за тем, чтобы человек не проголосовал дважды, сейчас имеются», — отметил Семенников.