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Медиасубботник в Центральном парке им. Калинина в Королеве
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Медиасубботник в Центральном парке им. Калинина в Королеве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
По словам его организаторов — информационного агентства «РИАМО» — главная цель — не просто привлечь внимание жителей к проблеме уборки улиц, дворов и парков, но и на деле доказать, что поддерживать чистоту — реально.
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