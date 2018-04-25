Медиасубботник в Центральном парке им. Калинина в Королеве

По словам его организаторов — информационного агентства «РИАМО» — главная цель — не просто привлечь внимание жителей к проблеме уборки улиц, дворов и парков, но и на деле доказать, что поддерживать чистоту — реально.