Ещё
Медиасубботник в Центральном парке им. Калинина в Королеве
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Медиасубботник в Центральном парке им. Калинина в Королеве
РИАМО
2 часа назад
Комментарии
Фото:
РИАМО
По словам его организаторов — информационного агентства «РИАМО» — главная цель — не просто привлечь внимание жителей к проблеме уборки улиц, дворов и парков, но и на деле доказать, что поддерживать чистоту — реально.
РИАМО: последние новости
Подмосковье попало в топ‑5 регионов РФ для отдыха на майские праздники
В Реутове прошел День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Около 50 человек с укусами клещей обратились за неделю в медучреждения Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган
18
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах
250
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта
35
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика
Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода
Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия
Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие
Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании
Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика
Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии
Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение