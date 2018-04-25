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На эспланаде может появиться пешеходный мост
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На эспланаде может появиться пешеходный мост 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пешеходный мост, смотровые и детские площадки, велодорожки могу появиться на эспланаде. На заседании градостроительного совета представили проект реконструкции городского пространства от Театра-театр до здания краевого заксобрания.
Проект, который представил институт территориального планирования, затронул всю эспланаду, включая Слудскую горку (возвышенность около жилых домов). Разработчики предлагают уложить новое покрытие, в кортом будут сочетаться бетон и природные материалы.
На некоторых зонах в покрытие планируется вмонтировать подсветку.
Пространство планируется поделить на зоны. Например, в одной из них установить плоский фонтан и сделать амфитеатр. Ближе к зданию Законодательного собрания — сделать зону для мероприятий.
На территории авторы проекта предлагают установить лавочки, в том числе оригинальные лавочки-качели, торговые объекты, пункты проката, предусмотрена смотровая площадка.
Внимание планируется уделить и Слудской горке, которую пока практически не используют. На ней предлагают расположить смотровые объекты, велодорожки, детские и спортивные площадки.
Предлагают разработчики облагородить территорию около библиотеки имени Горького: устроить рядом детскую площадку и место, где могут провести время и почитать книги взрослые.
Пространство эспланады должно стать трансформируемым: удобным для проведения мероприятий летом и зимой. Чтобы связать центр города и набережную, авторы проекта предлагают построить пешеходный мост через улицу Попова. Второй выход к набережной планируется обустроить через Слудскую горку.
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