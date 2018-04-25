На Skolkovo Robotics впервые показали новую версию экзоскелета

На крупнейшем в России и Восточной Европе робототехническом Форуме Skolkovo Robotics, который прошел в Технопарке «Сколково», была впервые продемонстрирована обновленная версия реабилитационного медицинского экзоскелета. Разработка резидента «Сколково» — компании «ЭкзоАтлет» — будет поставляться на европейские рынки.

В новой версии добавлена миостимуляция, которая воздействует на спинной мозг для активации локомоторных нейронов и стимуляции мышц в процессе ходьбы. Также появилась возможность регулировки ширины таза, постановки ног, голени. А расширенная система управления позволяет ограничивать мощность приводов экзоскелета, чтобы пациент мог задействовать при ходьбе собственные мышцы.

"В этом году мы планируем начать сертификацию реабилитационных медицинских экзоскелетов по европейским стандартам. Для нас европейская сертификация — это возможность открыть для себя сразу большое количество разных рынков, включая Латинскую Америку", — заявил генеральный директор компании «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий

На выставке в рамках Skolkovo Robotics свои разработки представили около 50 компаний. Порядка пяти тысяч гостей Форума увидели роботов-консультантов, автономные необитаемые подводные аппараты, охранные дроны, биоэлектрические протезы и многое другое.

Компания «ВИСТ Групп» совместно с ПАО «КамАЗ» и «Назарбаев Университетом» представила беспилотный грузовой автомобиль KAMAZ-5490 NEO. R&D подразделение предприятия, резидент «Сколково» VIST Robotics, оснастила тягач комплексом систем для автономного движения. В автомобиле также установлено оборудование ведущих мировых производителей Continental, Quanergy, Trimble.

Помимо выставки, Форум включал в себя деловую программу. Более 100 российских и международных экспертов обсудили технологические и правовые барьеры, касающиеся беспилотного транспорта, коммуникацию с искусственным интеллектом, влияние развития робототехники на исчезновение некоторых профессий, использование роботов в образовании и другие темы.

В обсуждении приняли участие директор Центра изучения мозга Корейского института передовых технологий (KAIST) Ли Суен, основатель и директор Лаборатории биоробототехники и биомеханики Техниона — Израильского технологического института, сооснователь компании Medrobotics Алон Вульф, директор по науке компании — разработчика автономных транспортных систем nuTonomy Эмилио Фраццоли, ректор Сколтеха Александр Кулешов и другие эксперты.

В своем выступлении ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех), академик РАН Александр Кулешов отметил острую необходимость развития в России высококачественного образования в области робототехники. По его словам, в Сколтехе решению этой проблемы уделяют особое внимание.

"В будущем наше общество будет куда более старым. В Корее это происходит уже сейчас, — отметил директор Центра изучения мозга Корейского института передовых технологий (KAIST) Ли Суен. — Чтобы поддержать нужный уровень жизни, обществу придется работать с нынешней интенсивностью, а делать это пожилым людям будет очень трудно. Единственное, на мой взгляд, что позволит удержать сегодняшний уровень жизни, — развитие искусственного интеллекта, который станет помощником человека".

В рамках Форума также было подписано соглашение между Сбербанком и Сколковским институтом науки и технологий. Документ предусматривает сотрудничество в области информационных технологий и робототехники в банковской сфере.

Форум Skolkovo Robotics — преемник одноименной ежегодной международной конференции, проходившей в «Сколково» с 2013 года. Это площадка для диалога представителей реального сектора экономики, профессионалов отрасли, венчурных инвесторов и стартапов.