Около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи посетят Казань во время ЧМ-2018 по футболу

КАЗАНЬ , 26 апреля. / ТАСС /. Около 1 тыс. южнокорейских болельщиков посетят Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын в кулуарах Международного форума восточных языков и культур, который проходит в Казани. Матч ЧМ между Южной Кореей Германией пройдет в Казани 27 июня. "Если говорить о конкретном количестве болельщиков в России , мы пока не будем прогнозировать, но ожидаем, что примерно около 1 тыс. болельщиков приедет в Казань [во время ЧМ]", — сказал он. Посол добавил, что большего количества не ожидается из-за того, что Казань находится достаточно далеко от Южной Кореи. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция Австралия (16 июня), Иран Испания (20 июня), Польша Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал. Японии и Турции. Международный форум восточных языков и культур проходит в Казанском федеральном университете с 26 по 28 апреля. На площадке Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ пройдет серия мероприятий, посвященная культурам и языкам Кореи, Китая