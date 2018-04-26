Около 1 тыс. болельщиков из Южной Кореи посетят Казань во время ЧМ-2018 по футболу 

КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Около 1 тыс. южнокорейских болельщиков посетят Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын в кулуарах Международного форума восточных языков и культур, который проходит в Казани.
Матч ЧМ между Южной Кореей и Германией пройдет в Казани 27 июня.
"Если говорить о конкретном количестве болельщиков в России, мы пока не будем прогнозировать, но ожидаем, что примерно около 1 тыс. болельщиков приедет в Казань [во время ЧМ]", — сказал он.
Посол добавил, что большего количества не ожидается из-за того, что Казань находится достаточно далеко от Южной Кореи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.