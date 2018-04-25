8 наивных вопросов о транспорте в Казани во время ЧМ по футболу

Как будет работать транспорт в Казани во время чемпионата мира по футболу, как можно доехать до стадиона, будут ли ходить бесплатные автобусы и какие дороги закроют? Разъясняет «АиФ-Казань»

Из аэропорта — прямиком на стадион

Алексей Сидоров. Чтобы принять всех болельщиков в Казани к двум имеющимся терминалам построили временный, рассчитанный на 320 пассажиров в час. В нем организован временный пункт пропуска и 16 стоек паспортного контроля, говорит начальник управления транспорта Миндортранса РТ

Из аэропорта Казани можно будет добраться на трёх видах транспорта

— электричке — до центра города (центрального ж/д вокзала). Они будут ходить каждый час. Гости, уже получившие паспорт болельщика, смогут воспользоваться ими бесплатно. Она рассчитана на перевозку 1200 пассажиров за раз.

— на шаттлах. 30 автобусов будут ходить до стадиона «Казань Арена» и старого Дворца спорта.

— на регулярном маршруте №197, который отправляет из аэропорта каждые 20 минут

Как проехать на стадион?

От обоих ж/д вокзалов через станции метро будут организованы 48 шаттлов с бесплатным проездом. Узнать их можно будет по специальной символике чемпионата. Проезд в шаттлах будет бесплатным для всех пассажиров вне зависимости от наличия билета.

От центрального ж/д вокзала шаттлы будут отходить с ул. Коротченко и буферной зоны возле старого «Дворца спорта» на ул. Московской. Волонтеры будут подсказывать, как туда пройти.

Также прямиком из аэропорта будут отправляться автобусы до стадиона «Казань арена» и старого «Дворца спорта» на ул. Московской

Где оставить машину?

Для удобства гостей города, прибывших на матчи чемпионата на личном транспорте, задействовано 8 перехватывающих парковок (в основном стоянки крупных торгово-развлекательных комплексов — XL, Леруа Мерлен, Тандем, а также Татнефть-арена и дргуие), общая емкость которых составляет 11430 машино-мест. Также можно оставить машину на платной муниципальной парковке на ул. Вахитова (возле Энергоуниверситета) и взамен взять один велосипед, чтобы добраться до стадиона. Также велосипедисты смогут оставить свой транспорт у стадиона. Места возле стадиона всем хватит, уверяет зампредседателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов . «Казанцев прошу заранее выбирать и отказаться от личных автомобилей в эти дни», — добавляет он.

Кто сможет бесплатно ездить на общественном транспорте?

— зрители по входному билету и паспорту болельщика — в день матча.

— волонтеры по карте аккредитации и транспортной карте, которую им выдадут. Ездить бесплатно волонтеры смогут, начиная за месяц до начала чемпионата и 10 дней после его окончания.

— представители FIFA по аккредитационной карте

Как изменится работа общественного транспорта

На 46 улицах Казани будут использоваться выделенные полосы для проезда участников соревнований и других клиентских групп. 165 перекрёстков в городе оборудованы адаптивной системой управления, обеспечивающей приоритет общественному транспорту.

В дни соревнований будут действовать ограничения для общественного транспорта. Конечными остановками станут «Ветеринарная академич» и «Адоратского». Желающим попасть на стадион придется пройти 3-ю транспортную дамбу пешком. Транзитные пассажиры также должны будут идти пешком и пересаживаться.

20 и 24 июня, а также 6 июля работа общественного транспорта будет продлеваться до 2 часов ночи. Трамвай №6 будет ходить не будет, а троллейбус №2 сбудет следовать от «Комбината здоровья» до остановки «Адоратского».

Также в дни игр будет закрываться улица Чистопольская — дело в том, что от центра семьи «Казан» («Чаша») болельщики должны иметь возможность пройти пешком до стадиона 4,5 километра.

Как будет работать такси?

Никаких сложностей в работе популярных такси — Яндекса , «Гетта», «Убера» не будет, уверяют чиновники исполкома. В прямом смысле это агрегаторы, а не таксомоторные компании. Но при этом разработан порядок аккредитации официальных такси чемпионата. Именно аккредитованные такси будут рекомендовать туристам в гостиницах, ка ним отправят и волонтеры. К таким такси применяются специальные требования — знание английского языка водителем и диспетчером, наличие кондиционера и климат-контроля в машине.

Смогут ли жители домов, прилегающих к стадиону, подъехать на личном авто?

Жителям 69-го квартала Ново-Савиновского района Казани и ЖК «Современник», проживающим в радиусе «последней мили», выдадут 4 000 пропусков для проезда к своему жилью. Получить их можно в администрации района, а также через УК и ТСЖ. На 1 квартиру выдадут 1 пропуск. Наличие прописки необязательно.

«Администрация Ново-Савиновского района проводит разъяснительную работу с жителями и люди уже знают, какие ограничения предполагаются», — говорят в исполкоме Казани.

Где перекроют дороги

Ограничение движение предусмотрено в постановлении исполкома Казани №1425 от 18 апреля 2018 года. Оно касается улиц, прилегающих к стадиону, также мест проживания спортсменов, въезда в город. Также будут действовать ограничения для движения грузовиков массой свыше 5 тонн. Само постановление с более детальными схемами будет опубликовано 4 мая.

Для информирования участников дорожного движения по главным маршрутам установят табло, на которые будет выводиться информация по действующим ограничениям движения, возможным маршрутам объезда и парковочных зонах.

o ул. С. Хакима (от пр. Амирхана до ул. Чистопольская);

o ул. Чистопольская;

o пр. Ямашева (от ул. Адоратского до Сибирского тракта);

o ул. Гаврилова (от ул. Чуйкова до ул. Чистопольской);

o ул. Ак. Арбузова (от ул. Журналистов до пр. Ямашева при движении от ул. Журналистов);

o ул. Г. Исхаки (от ул. Чернышевского до ул. Т. Гиззата);

o ул. Чернышевского (от ул. Право-Булачной до ул. Баумана);

o ул. Лесгафта (от ул. Волкова до ул. Айвазовского).

Также на участках улицы Адоратского и Журналистов временно будет организовано одностороннее движение, будут запрещены левые повороты с ул. Журналистов на Халитова, с Ершова в сторону «Миллениума».

Запрещаются левые повороты:

с ул. Журналистов на ул. Халитова при движении со стороны ул. Академика Арбузова и при движении со стороны Сибирского тракта

поворот с ул. Н. Ершова на ул. Вишневского в направлении моста «Миллениум» при движении со стороны улиц Абжалилова и Чехова

правый и левый повороты на пересечении ул. Адоратского и пр. Ямашева при движении по ул. Адоратского со стороны ул. Четаева.

Нельзя будет парковаться на следующих участках:

обе стороны ул. С. Хакима, на участке от пр. Амирхана до ул. Чистопольской;

обе стороны местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольской,

на участке от ул. Адоратского до пр. Ямашева;

ул. Нигматуллина;

обе стороны ул. Чистопольской, на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. С. Хакима;

обе стороны ул. Гаврилова, на участке от ул. Чуйкова до Ямашева;

обе стороны ул. Журналистов, на участке от ул. Ак. Арбузова до ул. Халитова;

обе стороны пр. Ф. Амирхана, на участке от моста «Миллениум» до ул. Чистопольской;

проезды в районе двух железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2».