Ещё
В Костроме поддержат инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт исторических памятников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Костроме поддержат инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт исторических памятников 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме одобрили законопроект, по которому собственники зданий-исторических памятников получат поддержку, сообщает Костромская областная Дума.
Депутаты предложили считать инвесторами тех собственников, которые вкладывают средства в восстановление и реконструкцию объектов культурного наследия регионального значения. Им и будет оказана поддержка. Они смогут получить льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, но при этом инвестор должен вложить в проект сумму от 10 миллионов рублей.
В Костромской области около 2 тысяч 500 памятников регионального значения и практически треть нуждается в проведении безотлагательных ремонтно–реставрационных работ. Многие памятники, находящиеся в частных руках, собственники приводить в порядок не хотят. А с принятием закона появляется преимущество владения памятниками перед обычными зданиями. В то время как раньше считалось, что памятником владеть сложно — нужно отвечать перед государством за его сохранение. Теперь мы даем такое маленькое коммерческое преимущество и пытаемся помочь бизнесу, чтобы восстановление памятников в регионе сдвинуть с мертвой точки, — отметил депутат Дмитрий ЗАФИРОВ.
А Дмитрий Аббакумов пояснил, что после реставрации памятников кадастровая переоценка увеличивает стоимость объекта. Поэтому предпринимателей и решили освободить от дополнительного налогового бремени. Так можно побудить инвесторов изменять в лучшую сторону облик города.
Деятельность по восстановлению памятников, в каком-то смысле, социальная, поэтому мы предложили рассматривать подобные проекты как инвестиционные. Речь идет и о безопасности, и о туристической привлекательности области. Кроме того, чем больше будет работы для строителей и реставраторов, тем выше экономическая активность в регионе, — прокомментировал председатель комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей КАЛАШНИК.
k1news.ru: последние новости
В майские праздники все службы в Костроме переведут на усиленный режим работы Костромские областные депутаты составили собственный план реализации послания Президента Предсказание гадалки сбылось: в администрации Костромской области – кадровые перестановки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган18
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах250
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру317
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста39
Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта35
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:54
Российские тюремщики избивали зеков под «Полет валькирий»
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение