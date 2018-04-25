В Костроме поддержат инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт исторических памятников

Костроме одобрили законопроект, по которому собственники зданий-исторических памятников получат поддержку, сообщает Костромская областная Дума

Депутаты предложили считать инвесторами тех собственников, которые вкладывают средства в восстановление и реконструкцию объектов культурного наследия регионального значения. Им и будет оказана поддержка. Они смогут получить льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, но при этом инвестор должен вложить в проект сумму от 10 миллионов рублей.

Костромской области около 2 тысяч 500 памятников регионального значения и практически треть нуждается в проведении безотлагательных ремонтно–реставрационных работ. Многие памятники, находящиеся в частных руках, собственники приводить в порядок не хотят. А с принятием закона появляется преимущество владения памятниками перед обычными зданиями. В то время как раньше считалось, что памятником владеть сложно — нужно отвечать перед государством за его сохранение. Теперь мы даем такое маленькое коммерческое преимущество и пытаемся помочь бизнесу, чтобы восстановление памятников в регионе сдвинуть с мертвой точки, — отметил депутат Дмитрий ЗАФИРОВ

А Дмитрий Аббакумов пояснил, что после реставрации памятников кадастровая переоценка увеличивает стоимость объекта. Поэтому предпринимателей и решили освободить от дополнительного налогового бремени. Так можно побудить инвесторов изменять в лучшую сторону облик города.

Деятельность по восстановлению памятников, в каком-то смысле, социальная, поэтому мы предложили рассматривать подобные проекты как инвестиционные. Речь идет и о безопасности, и о туристической привлекательности области. Кроме того, чем больше будет работы для строителей и реставраторов, тем выше экономическая активность в регионе, — прокомментировал председатель комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей КАЛАШНИК.