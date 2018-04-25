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Квартплата 24 и Альфа-Банк повышают прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги
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Квартплата 24 и Альфа-Банк повышают прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги 

Волга Ньюс 2 часа назад
В новой модели расчетов за ЖКУ функция финансового оператора консолидирована на стороне Альфа-Банка. Средства плательщиков зачисляются на транзитный внутрибанковский счет и, не задерживаясь там, автоматически и моментально расщепляются по единому платежному документу (ЕПД) для перевода напрямую ресурсоснабжающим организациям. При этом Квартплата 24 сохраняет за собой функцию информационного оператора. В момент совершения платежа, поступления и распределения средств данные моментально отображаются в расчетно-аналитических системах компаний-получателей и личных кабинетах жителей.
"Использование транзитного счета исключает внешнее вмешательство в процесс расчетов за ЖКУ. Средства физических лиц не подвергаются рискам, связанным с операционной деятельностью конкретного ЕИРЦ, что гарантирует их безопасность и целевое использование, а также повышает прозрачность процесса для всех участников. Проект с Квартплата 24 был первым, мы готовы его тиражировать совместно с другими партнерами и в большем числе регионов", — отмечает начальник отдела продаж продуктов расчетного бизнеса Альфа-Банка Эмиль Магеррамов.
"Мы благодарны Альфа-Банку за технологическую базу и экспертизу в оптимизации бизнес-процессов. Недавнее вступление Альфа-Банка в блокчейн-консорциум R3 открывает еще большие перспективы. Надеюсь, мы сможем использовать опыт банка на платформе Corda, что сделает возможным полностью прозрачное передвижение средств от физических лиц до ресурсоснабжающих организаций", — комментирует генеральный директор «Квартплата 24» Павел Карасев.
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