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Ямал добивается обеспечения чистой питьевой водой девяноста процентов жителей
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Ямал добивается обеспечения чистой питьевой водой девяноста процентов жителей 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
За прошедший 2017 Год экологии обеспечение качественной питьевой водой жителей Ямала «скакнуло» на семь процентов.
В 2016 году оно составляло, по информации Роспотребнадзора, около 81 процента, сейчас — около 88 процентов. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвящённой экологии.
Дмитрий Афанасьев пояснил, что существует несколько проектов, в том числе федеральных и партийных, созвучных с названием «Чистая вода». На Ямале действует государственная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг». И, благодаря финансированию большинства мероприятий, связанных с улучшением качества питьевой воды, округ позволил себе продвинуться на семь процентов. Основные мероприятия проводились в рамках Адресной инвестиционной программы, это строительство вынгапуровских водоочистных сооружений, реконструкция салехардских.
«Мы пытались обкатать программу, действующую с 2018 года — это обеспечение блочно-модульными очистными сооружениями малых населённых пунктов, — рассказал Дмитрий Афанасьев. — В недавнем послании Федеральному Собранию президент РФ обратил внимание на водоснабжение именно малых населённых пунктов и городов. В 2017 году мы около 200 миллионов потратили, поставив на территорию округа пятнадцать очистных сооружений. Для сравнения: с 2011 по 2016 их было поставлено всего четырнадцать».
По словам директора департамента, программа не стоит на месте. На 2018 год выделено бюджетное ассигнование на приобретение водоочистных сооружений в малых населённых пунктах численностью свыше 500 человек, и Ямал должен будет приблизиться к 90 процентам обеспечения населения качественной питьевой водой.
Первоначальный проект программы по обеспечению водоочистными сооружениями рассчитывался на три года, он продолжает развиваться. Вторая его составляющая — это канализационно-очистные сооружения, возведение которых запланировано на 2019-20 годы.
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