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На матчи ЧМ-2018 в Сочи уже распродано 85% билетов
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На матчи ЧМ-2018 в Сочи уже распродано 85% билетов 

АиФ-Кубань 39 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Стадион «Фишт» к футбольным состязаниям готов полностью
85% билетов на матчи ЧМ-2018 в Сочи уже распродано.
На заседании организационного комитета по подготовке и проведению на территории Краснодарского края мундиаля глава региона сообщил, что до старта ЧМ-2018 в России осталось — 49 дней, и уже сегодня на соревнования, которые пройдут в олимпийской столице, продано более 85% билетов.
«Мы наблюдаем огромный интерес со стороны болельщиков. Я уверен — будет полный стадион. Мы, в свою очередь, постараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям Сочи», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Готовность стадиона «Фишт» составляет сегодня 100%. По словам губернатора, полностью выполнены работы по расширению зоны телевещателей. В стадии доработки находятся медиацентр и ресторан зоны гостеприимства.
Кроме того, с 15 мая в постоянном режиме в «Адлер-Арене» Сочи начинает работу оперативный штаб региона, который обеспечивает бесперебойную работу всех краевых служб.
— В состав штаба вошли представители от каждого органа исполнительной власти Краснодарского края. Такие же штабы до 1 мая 2018 года будут созданы во всех городах, принимающих футбольные сборные для решения текущих вопросов бытового характера, — резюмировал глава Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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