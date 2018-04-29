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Елена Веснина получила паспорт болельщика в Сочи
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Елена Веснина получила паспорт болельщика в Сочи 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Известная теннисистка Елена Веснина приехала в Сочи специально, чтобы получить FAN ID, сообщает пресс-служба Сочи.
Посол Сочи как организатора Чемпионата мира по футболу 2018 Елена Веснина сказала: — Это грандиозное событие, это праздник спорта, праздник футбола. И нам на самом деле очень повезло, что в нашей стране пройдёт этот турнир. Кстати, я планирую быть в Сочи на одном из матчей группового этапа — Испания против Португалии. Сначала нужно зарегистрироваться. Можно на сайте и в центре. Затем, после рассмотрения заявки, болельщик приходит к нам и получает паспорт от трёх до пяти минут. Напомним, что FAN ID лучше получить заранее. Имея на руках паспорт болельщика можно уже сейчас забронировать билеты на бесплатный проезд между городами-организаторами Чемпионата мира по футболу -2018.
Уже на матчи ЧМ-2018 в Сочи уже распродано 85% билетов.
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