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ЧМ-2018: что надо успеть за полтора месяца
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ЧМ-2018: что надо успеть за полтора месяца 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
До старта чемпионата мира по футболу осталось 50 дней. В честь предстоящего ЧМ-2018 в Сочи прошел спортивный праздник. В парке экстремальных развлечений выступили футболисты-фристайлисты. Спортсмены продемонстрировали владение мячом, вися над пропастью в 200 метров. По мнению спортсменов, даже в таких условиях можно сделать до 50 ударов по мячу. Сочи — один из 11 российских городов, принимающих чемпионат мира по футболу. На сочинском стадионе «Фишт» пройдут шесть матчей предстоящего чемпионата.
Что еще нужно успеть сделать до открытия 21 чемпионата мира по футболу, в студии телеканала «МИР 24» рассказал спортивный журналист Артем Локалов. — 50 дней — в каком-то смысле это финишная прямая. Все арены готовы?
Артем Локалов: Насколько я понимаю, работы еще идут, но уже заканчиваются на «Самара-Арене» (ее еще называют «Космос»). Там только-только постелили газон, на котором сыграет в том числе и сборная России. «Самара-Арена» была самой проблемной ареной, которые построили к чемпионату мира, но и ее уже подводят к первому тестовому матчу.
— На самарской арене укладка газона началась неделю назад. В ближайшую субботу, 28 апреля, на поле должен пройти тестовый матч. Газону это не навредит?
Артем Локалов: Надеюсь, что нет, хотя было бы лучше, если первая игра на этом поле состоялась бы попозже. Но современные технологии позволяют сшить искусственными нитями натуральный газон.
Полную версию интевью смотрите в видеоролике.
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