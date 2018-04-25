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«Самый сильный человек в России» приедет в Нижний Новгорода на всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с ТКО
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«Самый сильный человек в России» приедет в Нижний Новгорода на всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с ТКО 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Фото: mega-u.ru  С 23 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет II всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем примет участие обладатель титула «Самый сильный человек в России» Эльбрус Нигматуллин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
На съезде соберутся не только представители регоператоров, но также производители оборудования и коммунальной техники, переработчики, сотрудники профильных министерств, политики, которые ответственны за вопросы экологии и переработки коммунальных отходов. Всего в мероприятии примут участие более трехсот участников. Организатором съезда выступит ассоциация «Чистая страна» при поддержке правительства Нижегородской области.
Основная цель съезда — определить существующие в данной сфере проблемы и наметить пути их решения. В рамках съезда также пройдет выставка современных образцов коммунальной техники.
Как сообщают организаторы съезда, «Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин попытается установить на мероприятии новый рекорд, сдвинув с места многотонный мусоровоз.
Ранее сообщалось, что два участка для раздельного сбора мусора появятся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018.
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