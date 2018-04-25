«Самый сильный человек в России» приедет в Нижний Новгорода на всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с ТКО

Фото: mega-u.ru С 23 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет II всероссийский съезд региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем примет участие обладатель титула «Самый сильный человек в России » Эльбрус Нигматуллин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На съезде соберутся не только представители регоператоров, но также производители оборудования и коммунальной техники, переработчики, сотрудники профильных министерств, политики, которые ответственны за вопросы экологии и переработки коммунальных отходов. Всего в мероприятии примут участие более трехсот участников. Организатором съезда выступит ассоциация «Чистая страна» при поддержке правительства Нижегородской области

Основная цель съезда — определить существующие в данной сфере проблемы и наметить пути их решения. В рамках съезда также пройдет выставка современных образцов коммунальной техники.

Как сообщают организаторы съезда, «Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин попытается установить на мероприятии новый рекорд, сдвинув с места многотонный мусоровоз.

Ранее сообщалось, что два участка для раздельного сбора мусора появятся в Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018.