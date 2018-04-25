Полицейские начали зачистку Челябинска от бомжей

Полицейские инспектируют улицы Челябинска в поисках бомжей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В среду, 25 апреля, в мегаполисе объявлено оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ». В районные отделы полиции уже доставлено более 70 человек. Задержание людей без определённого места жительства проходит с целью их социальной защиты, предупреждения фактов бродяжничества и раскрытия преступлений.

«Всех доставленных дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений, а затем ставят на специализированные учёты, — отмечают в пресс-службе УМВД по Челябинску . — Кроме того, на добровольной основе им предлагают поместиться с улиц в социальные реабилитационные центры».