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Полицейские начали зачистку Челябинска от бомжей
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Полицейские начали зачистку Челябинска от бомжей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские инспектируют улицы Челябинска в поисках бомжей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В среду, 25 апреля, в мегаполисе объявлено оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ». В районные отделы полиции уже доставлено более 70 человек. Задержание людей без определённого места жительства проходит с целью их социальной защиты, предупреждения фактов бродяжничества и раскрытия преступлений.
«Всех доставленных дактилоскопируют, проверяют по спискам без вести пропавших и разыскиваемых за совершение преступлений, а затем ставят на специализированные учёты, — отмечают в пресс-службе УМВД по Челябинску. — Кроме того, на добровольной основе им предлагают поместиться с улиц в социальные реабилитационные центры».
Напомним, что каждую неделю врач из Челябинска проводит бесплатные осмотры для людей без определённого места жительства. Заслуги медика-волонётра недавно отметил глава Южного Урала Борис Дубровский.
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