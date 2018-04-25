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«Потерял тапочки»: должника из Коряжмы обнаружили по следам на снегу
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«Потерял тапочки»: должника из Коряжмы обнаружили по следам на снегу 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Житель Коряжмы несколько лет уклонялся от уплаты алиментов. Когда за ним пришли приставы, он выполз из окна первого этажа и попытался убежать.
За несколько лет коряжемец накопил более 300 тысяч рублей долгов. Он нигде не работает, имущества, которое можно было бы взыскать, у него нет. С ним проводили беседы и привлекали к административной ответственности, но деньги он все равно не платил.
— Он несколько лет не платит, вообще ни копейки не платил, никогда. Официально не работает, ведет соответствующий образ жизни, и к уголовной ответственности привлекается второй раз за неуплату алиментов. К сожалению, пока меры не действуют на него никакие, — рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области.
В итоге на него завели уголовное дело и приговорили к месяцу колонии-поселения. Он должен был явиться туда самостоятельно, но мужчина этого не сделал. Тогда УФСИН объявило его в розыск.
Когда судебные приставы в очередной раз нагрянули к нему домой, они застали мужчину врасплох. Он не стал открывать им дверь, вышел из окна первого этажа и попытался убежать. Его план не увенчался успехом — он потерял свои домашние тапочки прямо под окном и оставил множество следов. По этим следам приставы обнаружили мужчину в подъезде соседнего дома.
Мужчина все-таки отправился в колонию.
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