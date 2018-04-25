В «Нафтогазе» готовятся к большой войне с Россией 

Об этом заявил коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — сказал он.
Зампредседателя правления российской корпорации «Газпром» Александр Медведев 24 апреля сообщил, что контракт с Украиной не будет продлен ни при каких обстоятельствах. В то же время это не означает, что транзит газа будет прекращен, отметил он.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» раскритиковал идею «Газпрома» о реализации проекта «Северный поток — 3».
Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с «Нафтогазом»о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.