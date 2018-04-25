Лекарство от санкций: запретить плацебо Запада в пользу кошельков россиян

Контрсанкции в отношении ряда американских лекарственных препаратов не создадут проблем отечественному рынку, системе здравоохранения и потребителю.

Проект закона об ответных действиях на «недружественные действия США », внесенный в Госдуму Вячеславом Володиным и лидерами четырех думских фракций и предполагающий ограничения на импорт лекарств из США, находится в работе. 3 мая Совет Федераций направит в парламент свое заключение с замечаниями профильных комитетов. Власти учитывают сложный контекст этой темы, поэтому подходят к законопроекту деликатно и не спеша.

Ожидаемые контрсанкционные меры не распространятся на те американские препараты, которые не имеют российских аналогов.

"Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019, но тех, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения", — сказал Вячеслав Володин.

Решение по закону будет принимать Кабмин, учитывая наличие российских аналогов на все препараты, а также «возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций». «Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — добавил Володин.

Потребитель не заметит

Контрсанкции в отношении ряда американских лекарственных препаратов не создадут проблем отечественному рынку, системе здравоохранения и потребителю.

Директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов не видит в этом законопроекте проблем для отечественной системы здравоохранения и фармрынка. Во-первых, речь идет о препаратах, которые имеют российские аналоги, во-вторых, большая часть того, что может оказаться под запретом — это совершенно банальные средства, например, для снятия симптомов насморка.

"Причем по отдельным позициям, которые могут быть ограничены в поставках в Россию , речь идет о количестве аналогов, присутствующих уже на рынке. Потребитель придет в аптеку, попросит спрей от насморка, и ему предложат около 15 наименований. Если из этих наименований пропадет один-два американских, потребитель даже не заметит. Впрочем, в этом списке есть и серьезные лекарства. Тут нужно, чтобы регуляторы обратились к профессиональному сообществу для выработки определенных мер во избежание сложностей. Если это сделать, то никаких проблем я вообще не вижу", — сказал эксперт.

Контрсанкции, отметил Беспалов, окажутся крайне эффективными, лишив американский бизнес примерно 45 миллиардов рублей — это ежегодный оборот тех средств, которые могут оказаться под запретом. От общего объема импорта это примерно 8%, довольно ощутимая сумма.

"Надо понимать, что потребителя не ограничивают, вынуждая пользоваться только российской продукцией. Если не устраивает, пожалуйста, есть французская, немецкая и так далее продукция", — сказал эксперт.

Взвешенное решение

Николай Беспалов подчеркнул, что в предложенном документе речь идет о лекарственных препаратах, поэтому тех же БАДов это не касается.

"Хотя было бы правильно начать ввод ограничений именно с этого сегмента. Любой продукт без проблем можно заменить отечественным, притом, что БАДы американского производства представлены на российском рынке довольно основательно, а значит, санкционные меры могут быть ощутимыми для американцев", — указал эксперт.

(По данным DSM Group, в прошлом году через аптечную сеть было реализовано БАДов на сумму 51,2 млрд руб. в розничных ценах. Больше половины рынка в этом сегменте занимают российские производители — 58%).

"Хотелось бы, чтобы регулятор прислушался к мнению профессионалов и принял взвешенное решение. Не должно быть целью введение санкций ради санкций, делать нужно так, чтобы от этого выиграли и граждане, и бизнес", — заключил Николай Беспалов.